Grandslamový návrat sa Šarapovovej vydaril: Môžem byť na seba hrdá

Ruska Maria Šarapovová podáva proti lotyšskej tenistke Anastasiji Sevastovovej v osemfinále ženskej dvojhry na US Open v New Yorku 3. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 4. septembra (TASR) - Ruská tenistka Maria Šarapovová skončila v osemfinále dvojhry na US Open na rakete Lotyšky Anastasie Sevastovovej. S návratom na grandslamovú scénu po 15-mesačnej prestávke však vyslovila veľkú spokojnosť. Bývalej svetovej jednotke už koncom apríla vypršal trest za užitie meldónia, neštartovala však na Roland Garros ani vo Wimbledone.Na US Open dostala voľnú kartu a hneď v úvodnom kole sa postarala o veľké prekvapenie, keď vyradila nasadenú dvojku Rumunku Simonu Halepovú.citovala slová Šarapovovej agentúra dpa.V dueli so Sevastovovou na dvorci Arthura Ashea odvrátila Ruska tri mečbaly, napokon však kapitulovala. Lotyška očakávala, že osemfinále nebude jednoduché.povedala pobaltská hráčka, ktorá vo štvrťfinále nastúpi proti Američanke Sloane Stephensovej.Premožiteľka slovenskej jednotky Dominiky Cibulkovej vyradila v troch setoch Nemku Juliu Görgesovú a potvrdila, že zámorské hardy jej sedia. V augusta postúpila do semifinále turnajov WTA v Toronte i v Cincinnati. V januári sa Stephensová podrobila operácii chodidla a v rebríčku výrazne klesla, teraz je na najlepšej ceste vrátiť sa medzi elitnú svetovú päťdesiatku.