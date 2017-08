Gréci obvinili klub Bucks a NBA, že zakázali účasť Antetokounmpa

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Atény 20. augusta (TASR) - Grécka basketbalová federácia obvinila zámorský klub Milwaukee Bucks a NBA, že pripravili plán, ako zabrániť Giannisovi Antetokounmpovi hrať na majstrovstvách Európy. Vedenie profiligy odmietlo všetky obvinenia.Ako informuje agentúra AP, prípad sa začal v sobotu krátko po tom, ako Antetokounmpo poslal na sociálne siete odkaz, že nemôže hrať na šampionáte pre zranenie kolena. Na to zareagovali Gréci vyhlásením, v ktorom obvinili Bucks a NBA zna znemožnenie ich reprezentantovi prísť na turnaj.píše sa vo vyhlásení.NBA kontrovala s tým, že hráč je skutočne zranený.uvádza v stanovisku.Grécka federácia uviedla, že ďalšie detaily budú známe čoskoro. Jej generálny sekretár Takis Tsagronis potvrdil, že Antetokounmpo absolvoval magnetickú rezonanciu a tá bola čistá.Samotný hráč na facebooku napísal, že neprešiel testami pre bolesť. Momentálne je v Číne, kde bude ambasádorom turnaja v Šanghaji, no nebude na ňom hrať. Z najľudnatejšej krajiny sveta mal ísť priamo do Grécka a pripojiť sa k národnému tímu, no problémy s kolenom, pre ktoré vynechal všetky prípravné zápasy okrem jedného, alarmovali Bucks a naordinovali mu lekárske testy v Číne.napísal dvadsaťdvaročný rozohrávač či krídelník, ktorému v septembri začne platiť nový štvorročný kontrakt v hodnote 100 miliónov dolárov.Antetokounmpo skončil v uplynulej sezóne v Top20 NBA v počte bodov, doskokov, asistencií, blokov a získaných lôpt. Eurobasket odštartuje 31. augusta v štyroch hostiteľských krajinách - Fínsku, Izraeli, Rumunsku a Turecku.