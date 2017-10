Gréci preskočili Bosnu, Švajčiari pred šlágrom stopercentní

Cyperský futbalista Fanos Katelaris (vľavo) v súboji o loptu s gréckym futbalistom s Kostasom Mitroglouom, Nikózia, 7. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina:

Štokholm

Švédsko - Luxembursko 8:0 (3:0)

Góly: 10. a 67. Granqvist (oba z 11 m), 18., 37., 54. a 71. Berg, 60. Lustig, 76. Toivonen. Rozhodoval: Göcek (Tur.)



Borisov

Bielorusko - Holandsko 1:3 (0:1)

Góly: 55. Voloďko - 24. Propper, 84. Robben (z 11 m), 90.+3 Depay. Rozhodoval: Oliver (Angl.)



Sofia

Bulharsko - Francúzsko 0:1 (0:1)

Gól: 3. Matuidi. Rozhodoval: Mateu Lahoz (Šp.)



tabuľka:

1. Francúzsko 9 6 2 1 16:5 20

2. Švédsko 9 6 1 2 26:7 19

3. Holandsko 9 5 1 3 19:12 16

4. Bulharsko 9 4 0 5 13:18 12

5. Bielorusko 9 1 2 6 5:19 5

6. Luxembursko 9 1 2 6 7:25 5

B-skupina:

Tórshavn

Faerské ostrovy - Lotyšsko 0:0

Rozhodoval: Schörgenhofer (Rak.)



Andorra la Vella

Andorra - Portugalsko 0:2 (0:0)

Góly: 63. Ronaldo, 86. A. Silva. Rozhodoval: Zelinka (ČR)



Bazilej

Švajčiarsko - Maďarsko 5:2 (3:0)

Góly: 18. Xhaka, 20. Frei, 43. a 49. Zuber, 83. Lichtsteiner - 59. Guzmics, 89. Ugrai. Rozhodoval: Tagliavento (Tal.)



tabuľka:

1. Švajčiarsko 9 9 0 0 23:5 27

2. Portugalsko 9 8 0 1 30:4 24

3. Maďarsko 9 3 1 5 13:14 10

4. Faer. ostrovy 9 2 3 4 4:15 9

5. Lotyšsko 9 1 1 7 3:18 4

6. Andorra 9 1 1 7 2:19 4



H-skupina:

Sarajevo

Bosna a Hercegovina - Belgicko 3:4 (2:1)

Góly: 30. Medunjanin, 39. Višča, 82. Dumič - 4. Meunier, 59. Batshuayi, 69. Vertonghen, 84. Carrasco. Rozhodoval: Collum (Škót.)



Faro-Loulé

Gibraltár - Estónsko 0:6 (0:3)

Góly: 10. Luts, 30. Käit, 38. Zenjov, 52., 66. a 77. Tamm. Rozhodoval: Jovič (Chorv.)



Nikózia

Cyprus - Grécko 1:2 (1:2)

Góly: 18. Sotiriou - 24. Mitroglou, 26. Tziolis. Rozhodoval: Undiano Mallenco (Šp.)



tabuľka:

1. Belgicko 9 8 1 0 39:6 25 - postup na MS

2. Grécko 9 4 4 1 13:6 16

3. Bosna a Hercegovina 9 4 2 3 22:12 14

4. Estónsko 9 3 2 4 12:17 11

5. Cyprus 9 3 1 5 9:14 10

6. Gibraltár 9 0 0 9 3:43 0



zostávajúci program v skupinách A, B a H:



UTOROK 10. októbra:



H-skupina:

20.45 Belgicko - Cyprus /Brusel, Banti (Tal.)/

20.45 Estónsko - Bosna a Hercegovina /Tallinn, Bezborodov (Rus.)/

20.45 Grécko - Gibraltár /Pireus, Kruašvili (Gruz.)/



A-skupina:

20.45 Francúzsko - Bielorusko /Saint-Denis, Özkahya (Tur.)/

20.45 Luxembursko - Bulharsko /Luxemburg, Vad (Maď.)/

20.45 Holandsko - Švédsko /Amsterdam, Karasov (Rus.)/



B-skupina:

20.45 Maďarsko - Faerské ostrovy /Budapešť, Reinshreiber (Izr.)/

20.45 Lotyšsko - Andorra /Riga, Kristoffersen (Dán.)/

20.45 Portugalsko - Švajčiarsko /Lisabon, Cakir (Tur.)/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Futbalisti Švédska zvíťazili v sobotňajšom zápase A-skupiny kvalifikácie MS 2018 nad Luxemburskom vysoko 8:0 a dostali sa na pár hodín pred Francúzsko. "Les Bleus" sa však po triumfe 1:0 v Bulharsku vrátili na prvé miesto o bod pred Švédov."Tre kronor" zlomili odpor súpera už v prvom polčase. Skóre otvoril v 10. minúte z jedenástky Andreas Granqvist, v 18. a 37. minúte sa presadil Marcus Berg. Po zmene strán sa duel zmenil na exhibíciu Švédov, ktorí zdecimovanému súperovi nasúkali ďalších päť "kúskov", pozoruhodný výkon podal štvorgólový hrdina večera Berg. Luxemburčanom sa po septembrovej šokujúcej remíze 0:0 vo Francúzsku nepodarilo zaskočiť ďalší silný tím v skupine.Holanďania síce zvíťazili v Bielorusku 3:1, ale pred vyvrcholením kvalifikačného cyklu im naďalej patrí až tretia priečka v tabuľke. Postupové vyhliadky "oranjes" sú na bode mrazu. Švédi majú pred nimi trojbodový náskok a o 12 gólov lepšie skóre, ktoré je prvým pomocným kritériom pri rovnosti bodov.Bosna a Hercegovina prehrala 3:4 s Belgickom, ktoré malo už pred záverečným októbrovým termínom istý postup ako prvý európsky tím s výnimkou ruského organizátora. V Sarajeve na dezolátnom a dažďom poznačenom teréne začali lepšie hostia, v 4. minúte otvoril skóre pravý obranca Thomas Meunier. Ešte do prestávky sa však Bosniakom podarilo otočiť skóre po zásahoch Harisa Medunjanina a Edina Višču. V 59. minúte však Asmir Begovič neudržal loptu po strele Yannicka Carrasca a Michy Batshuayi ju zblízka doklepol do siete - 2:2. Belgičania tlačili a v 69. minúte ich poslal do vedenia Jan Vertonghen - 2:3. Gólové hody pokračovali, Dario Dumič v 82. minúte hlavou po rohu vyrovnal a vykresal nádeje Bosny, lenže o dve minúty už bolo zasa všetko inak po góle Yannicka Carrasca, ktorý uzavrel strelecký účet stretnutia.Gréci dokonale využili zaváhanie Bosny, ktorú zosadili z druhej priečky po víťazstve 2:1 nad Cyprom. Účasť v baráži by podľa papierových predpokladov mali spečatiť doma proti Gibraltáru. Slovensko sa do baráže kvalifikuje, keď zdolá Maltu, Slovinsko neprehrá so Škótskom a súčasne musí vyjsť aspoň jedna z nasledujúcich troch kombinácií - zverenci trénera Jána Kozáka sa budú spoliehať na remízu Walesu s Írskom, príp. prehru Srbska s Gruzínskom v D-skupine, baráž by im zaručil aj nerozhodný výsledok v súboji I-skupiny medzi Ukrajinou a Chorvátskom.V B-skupine pokračujú Švajčiari bez straty bodu, nad Maďarskom zvíťazili presvedčivo 5:2. Nezaváhali ani Portugalčania, hoci sa trápili a Andorru zdolali iba 2:0. Čaro domácej svätyne odklial až v 63. minúte pätnástym kvalifikačným gólom Cristiano Ronaldo, ktorého kouč favorita šetril a poslal ho na ihrisko až v druhom polčase. V utorok si Portugalčania zahrajú o priamy postup práve proti Helvétom. Na šampionát posunie úradujúcich majstrov Európy akékoľvek víťazstvo, keďže pri rovnosti bodov majú lepšie skóre.Záverečné 10. kolo kvalifikácie je na programe v termíne 8.-10. októbra (nedeľa-utorok). Priamo na šampionát sa už kvalifikovali Belgicko, Anglicko, Nemecko a Španielsko, k týmto tímom sa pripoja víťazi ďalších piatich skupín. Osem tímov z druhých miest po odrátaní výsledkov s najslabším mužstvom zo svojich skupín sa prebojuje do baráže, ktorej žreb sa uskutoční v utorok 17. októbra o 14.00 SELČ v Zürichu. Prvé zápasy baráže sú na programe 9.-11. novembra, odvety 12.-14. novembra. Žreb finálového turnaja MS 2018 prebehne v piatok 1. decembra v moskovskom Kremli.