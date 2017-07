Gréci sa po vyše troch rokoch vrátili na dlhopisové trhy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 25. júla (TASR) - Grécko sa po vyše troch rokoch vrátilo na dlhopisové trhy, pričom dopyt po gréckych dlhopisoch prekonal ponuku viac než dvojnásobne. Navyše, ako ukázal výnos, dôvera investorov v grécku ekonomiku sa ukázala o niečo vyššia, než pri predchádzajúcom dočasnom návrate spred troch rokov.Grécka vláda oznámila, že dnes predala 5-ročné dlhopisy v hodnote 3 miliardy eur. Výnos dosiahol 4,625 %, čo signalizuje vyššiu dôveru investorov než v roku 2014, keď výnos dlhopisov dosiahol 4,95 %. Výsledok je lepší aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov, ktorí počítali, že výnos dosiahne okolo 4,8 %.Vláda zároveň dodala, že väčšina kupujúcich boli globálni investori a nie špekulanti, ktorým ide o rýchly zisk. Grécky minister financií Euklid Tsakalotos vyjadril s výsledkom dnešnej emisie spokojnosť a dodal, že do konca terajšieho záchranného programu, ktorý sa skončí na budúci rok, sú Atény pripravené vydať ďalšie dlhopisy. Podľa vlády je emisia testom, ako sa trhy zachovajú, keďže po skončení tretieho záchranného programu sa Grécko potrebuje financovať prostredníctvom trhov.Dnešné výsledky emisie dlhopisov privítalo aj Nemecko. Ako uviedol hovorca nemeckého ministerstva financií, návrat Grécka na kapitálové trhy bol a stále je cieľom súčasného záchranného programu. Nemecko preto víta, že Grécko má vďaka postupným krokom šancu na tieto trhy sa vrátiť.Gréci opustili dlhopisové trhy v roku 2010 po tom, ako sa krajina dostala do finančnej krízy a nebola už schopná na trhoch si požičať. Od toho roku je závislá od záchranných programov, pričom v súčasnosti čerpá tretí. V roku 2014 sa síce Grécko na dlhopisové trhy vrátilo, ale iba nakrátko, keďže prišli voľby, nástup vlády radikálnej ľavicovej strany Syriza na čele s Alexisom Tsiprasom a nové problémy. To krajine dvere na dlhopisové trhy opäť zavrelo.