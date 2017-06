Grécka Chipita chce v SR postaviť veľkú pekáreň a prijať vyše 600 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. júna (TASR) - Grécka spoločnosť Chipita chce v Kostolných Kračanoch neďaleko Dunajskej Stredy postaviť veľký závod na výrobu pekárenských výrobkov. Malo by sa v ňom ročne vyprodukovať 72.184 ton pečiva, čo predstavuje polovicu súčasnej celoslovenskej výroby.Firma už svoj zámer predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Celkovú investíciu odhaduje na 63 miliónov eur. O investícii ako prvý informoval týždenník Trend.Výstavbu závodu by chcela spoločnosť spustiť v druhom štvrťroku 2018 a výroba by sa v ňom mala odštartovať v druhom štvrťroku 2019. Celkovo by mala investícia vytvoriť 609 nových pracovných miest.Na juhu Slovenska by sa mali piecť croissanty predávané hlavne pod značkou 7days a ochutené pečivo Bake Rolls. Croissanty by sa mali piecť na troch linkách a denne by ich malo z nich zísť 3,3 milióna balení. Bake Rolls sa budú piecť na jednej linke a denne sa má vyprodukovať 506.400 balení.