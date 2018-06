Grécka koaličná strana sa stavia proti dohode s Macedónskom o názve

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 12. júna (TASR) - Lídri v Grécku a Macedónsku v utorok vyhlásili, že sú blízko k dosiahnutiu náčrtu dohody, ktorá vyrieši desaťročia starý spor o názov bývalej juhoslovanskej republiky - ale tento navrhovaný kompromis čelí odporu v oboch krajinách. Skonštatovala to tlačová agentúra AP.Premiéri Grécka a Macedónska, Alexis Tsipras a Zorav Zaev, majú viesť neskôr v utorok telefonický rozhovor, ktorým bude druhý deň po sebe pokračovať rokovanie o uvedenom probléme.Gréci chcú, aby si bývalá juhoslovanská republika zmenila alebo upravila názov, a to tak, aby nenaznačoval nároky na územie a antické dedičstvo rovnako nazývaného severogréckeho regiónu (Makedoniá). Ten je napríklad rodiskom starovekého kráľa a bojovníka Alexandra Veľkého.Vyriešenie sporu by znamenalo, že Grécko odvolá námietku proti prijatiu Macedónska do NATO.Avšak grécki odporcovia dohody tvrdia, že len upravenie názvu nestačí - podľa tejto dohody by sa totiž balkánska republika premenovala naaleboMacedónsko.Líder menšej koaličnej strany v gréckej vláde Panos Kammenos v utorok oznámil, že bude hlasovať proti navrhovanému kompromisu v spore so susedným Macedónskom o jeho názov. Z toho vyplýva, že ľavicový premiér Tsipras bude musieť hľadať podporu u politických odporcov.Minister obrany Kammenos, ktorého pravicová strana Nezávislí Gréci je partnerom v Tsiprasovej koaličnej vláde, povedal, že v parlamente bude hlasovať proti dohode.Macedónsky prezident Gjorge Ivanov medzitým v Skopje vyhlásil, že stále sa stavia proti zmene ústavy, ktorá by mala byť zrejme zahrnutá aj v náčrte dohody a ktorá by zaručovala, že zmena názvu bude trvalá a záväzná pre domáce aj zahraničné používanie.