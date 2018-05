Grécka polícia zadržala desiatky migrantov s falošnými pasmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 22. mája (TASR) - Grécka polícia zadržala v uplynulých siedmich dňoch na ostrovoch Kréta a Santorini desiatky migrantov, ktorí s falšovanými cestovnými pasmi mierili do iných európskych krajín.Ako vyplýva z utorkových informácií gréckych policajných zdrojov, ktoré sprostredkovala tlačová agentúra DPA, celkovo došlo k zadržaniu 57 migrantov, ktorí sa chceli dostať na palubu charterových letov do Nemecka a iných štátov strednej Európy po predložení falšovaných cestovných pasov. Súčasne zadržali aj tri osoby dôvodne podozrivé z trestného činu prevádzačstva.Od začiatku turistickej sezóny prakticky neuplynul deň, aby na niektorom z gréckych ostrovov neobjavili pri kontrole nepravý cestovný dokument. Ich cena na čiernom trhu sa podľa polície pohybuje v rozmedzí od 1500 do 3000 eur.Iná časť migrantov sa zasa pokúša dostať na palubu niektorého z trajektov premávajúcich medzi západným Gréckom a Talianskom.O zadržaní ďalších desiatich migrantov a dvoch prevádzačov prišli dnes správy zo severného Grécka, kde migranti prekročili turecko-grécku pohraničnú rieku Marica. Prevádzači ich následne previezli motorovými vozidlami na západ krajiny.