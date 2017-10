Grécka polícia zatkla prevádzačov, ktorí priviedli do EÚ 38 migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Solún 1. októbra (TASR) - Grécka polícia zatkla osem prevádzačov, ktorí údajne ilegálne priviedli 38 migrantov do krajiny cez tureckú hranicu. Informovala o tom dnes agentúra AP.Prevádzačov pozatýkali na severe Grécka v piatok v rámci štyroch policajných akcií.Najväčšiu skupinu migrantov, v ktorej sa nachádzalo 10 ľudí z Vietnamu, dvaja z Iraku a dvaja z Pakistanu, priviedli do krajiny traja prevádzači z Moldavska a Rumunska. Migrantov viezli v jednom vozidle, zatiaľ čo dvaja prevádzači šli napred v ďalšom automobile a zisťovali rozmiestnenie policajných zátarás.Desiati migranti zo Sýrie a Somálska, ktorých priviezol bulharský prevádzač, vypovedali na polícii, že za cestu do strednej Európy zaplatili 2400 euro.