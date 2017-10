Grécka polícia zatkla Sýrčana podozrivého z členstva v IS

Ilustračné foto Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Atény 20. októbra (TASR) - Grécke úrady zadržali v piatok sýrskeho utečenca podozrivého z členstva v džihádistickej organizácii Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra DPA.Polícia našla v mobilnom telefóne podozrivého usvedčujúce dôkazy, ako sú ako videá a fotografie, ktoré obsahovali aj scény zo zabíjania zajatcov. Sýrčan sa údajne k členstvu v teroristickej organizácii priznal.Tridsaťdvaročného zadržaného muža, ktorý prišiel ilegálne na grécky ostrov Leros s manželkou a dvoma deťmi v júni 2016 z územia Turecka, vzali do väzby vo štvrtok.Po príchode na grécky ostrov rodina prešla viacerými utečeneckými tábormi s plánom pokračovať ďalej do severnej Európy. Polícia začala zadržaného Sýrčana podozrievať po tom, ako jeho manželka podala na neho trestné oznámenie, ktoré sa týkalo domáceho násilia voči deťom.V sobotu podozrivý absolvuje výsluch na prokuratúre. Úrady stále skúmajú informácie o jeho zázemí pred jeho príchodom do Európy.