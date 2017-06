Grécka polícia zverejnila údaje o migrantoch, ktorí opustili krajinu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 1. júna (TASR) - Grécko vrátilo v spolupráci s predstaviteľmi európskej pohraničnej agentúry Frontex z ostrovov v Egejskom mori do susedného Turecka celkovo 1192 utečencov a iných migrantov, odkedy nadobudla platnosť dohoda Európskej únie s Ankarou.Informovala o tom dnes polícia v Aténach.Na ostrovoch vo východnej časti Egejského mora zostáva i naďalej viac ako 14.000 utečencov a migrantov.Na základe dohody medzi EÚ a Ankarou môže od 4. apríla 2016 za každého sýrskeho utečenca vráteného z Grécka do Turecka vycestovať iný Sýrčan legálne a priamo z krajiny polmesiaca do Európskej únie.Únia môže v súlade so spomínaným dokumentom vrátiť do Turecka každého migranta, ktorý sa na niektorý z gréckych ostrovov v Egejskom mori dostal nelegálne a neuspel v Grécku so žiadosťou o udelenie azylu.Grécko navyše na základe bilaterálnej dohody s Tureckom z roku 2001 vyhostilo do tejto krajiny v priebehu uplynulých 17 mesiacov ďalších 1196 migrantov, pričom iných 1168 osôb putovalo v rámci dobrovoľného repatriačného programu priamo z Grécka do vlasti vďaka spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu.