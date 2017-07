Grécka vláda rozhodla o návrate na kapitálový trh

Na snímke grécky premiér Alexis Tsipras. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Atény 24. júla (TASR) - Prvýkrát od prevzatia moci v januári 2015 rozhodla dnes grécka vláda o návrate na kapitálový trh.Návrat sa začína predajom päťročných štátnych obligácií. Jeho výsledky by mali byť známe už v utorok (25.7.). Predaj cenných papierov zabezpečí konzorcium popredných medzinárodných bánk.Grécko získalo peniaze na medzinárodnom trhu na financovanie vládnych výdavkov naposledy v roku 2014. Vtedajšia konzervatívna vláda sa pre tento krok rozhodla po štvorročnej prestávke. Dlhopisy sa vtedy úročili sadzbou 4,95 %.Podľa nedeľnej (23.7.) gréckej tlače by bola vláda spokojná s návratom na trh, ak by boli teraz dlhopisy úročené mierne nižšie ako 4,95 %.