Grécka vláda zvýšila strop na hotovostné výbery

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 4. júna (TASR) - Grécka vláda opäť uvoľnila obmedzenie týkajúce sa hotovostných výberov. Občania si od pondelka môžu zo svojich kont mesačne vybrať až 5000 eur. Doterajší strop bol 2300 eur mesačne. Zvýšil sa tiež objem hotovosti, ktorú si grécki občania môžu pri každej zahraničnej ceste zobrať so sebou z 2300 eur na 3000 eur, uviedlo v pondelok grécke ministerstvo financií.Grécka vláda zaviedla tieto obmedzenia počas dlhovej krízy v júli 2015, aby zastavila únik kapitálu z krajiny. Je to už tretie uvoľnenie od zavedenia kapitálových kontrol. Gréci predtým zo strachu pred zrútením bankového systému vyberali veľké sumy zo svojich kont a prevádzali peniaze do zahraničia, alebo si ich skrývali doma. Podľa gréckych médií je ešte stále schovaných okolo 40 miliárd eur.Zatiaľ nie je jasné, kedy sa kapitálové kontroly úplne zrušia. Experti s tým počítajú po ukončení tretieho gréckeho záchranného programu v auguste. Atény dúfajú, že už opätovne získali potrebnú dôveru finančných trhov, aby sa mohli samostatne financovať na trhu.