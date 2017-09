Grécke televízie a rozhlas sú do stredajšieho rána bez aktualít

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 26. septembra (TASR) - V Grécku sa začal dnes ráno 24-hodinový štrajk zamestnancov médií, ktorí žiadajú, aby bol zachovaný systém doplnkového sociálneho poistenia a prestali sa porušovať ich pracovné a sociálne práva.Ako informovala agentúra DPA, oddnes 06.00 h miestneho času do stredy 06.00 h grécke rozhlasové a televízne stanice nevysielajú správy a aktuality nezverejňuje ani väčšina webov. Televízie vysielajú hrané alebo dokumentárne filmy.Vedenie odborov vo svojom vyhlásení uviedlo, že počas rok trvajúcich vyjednávaní s vládou a zamestnávateľmi sa nepodarilo vydobyť žiadne opatrenia, ktoré by viedli k záchrane doplnkového sociálneho poistenia, umožňujúceho novinárom v požiadať v nutných prípadoch o dodatočnú finančnú pomoc alebo lekársku starostlivosť.V dôsledku finančnej krízy, ktorá Grécko zachvátila v roku 2009, má tento fond existenčné problémy a na jeho zachovanie je potrebná finančná injekcia. Zamestnávatelia pritom odmietajú platiť odvody za zamestnancov a vláda neschválila zákon, ktorým by sa problémy fondu vyriešili. Fondu doplnkového sociálneho zabezpečenia teraz reálne hrozí krach.