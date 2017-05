Grécke úrady zlikvidujú tábor utečencov na starom aténskom letisku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 23. mája (TASR) - Už na sklonku týždňa by sa malo začať s likvidáciou utečeneckého tábora, ktorý spontánne vznikol v priestoroch starého letiska v gréckej metropole Atény. Celý proces by mal - podľa zdrojov z gréckeho ministerstva pre migráciu - trvať niekoľko dní.Vysídlených utečencov chcú grécke orgány v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) informovať o jestvujúcich možnostiach ubytovania. Podľa gréckych médií by pre nich mali byť pripravené kapacity v dvoch táboroch pri mestách Thiva a Larisa v pevninskej časti krajiny.Spolupracovníci humanitárnych organizácií však upozorňujú, že viacerí z utečencov odmietajú presídlenie do miest vzdialených od Atén.V priestoroch starého aténskeho medzinárodného letiska Ellinikon, uzavretého už pred 15 rokmi, sa viac ako dva roky zdržiava približne 1700 migrantov.