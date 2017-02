Grécki colníci zaistili marihuanu za 33 miliónov eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Solún 17. februára (TASR) - Grécka polícia zaistila na hraniciach 1,3 tony marihuany ukrytej v kamióne, ktorý prichádzal do krajiny z Albánska - hlavného európskeho producenta nelegálnych drog.Vodič kamióna albánskeho pôvodu sa počas štvrtkovej kontroly vyhol zatknutiu. Po tom, ako mu grécki colníci oznámili, že sa jeho vozidlo podrobí prehliadke, vyskočil z kamióna a bežal späť do Albánska.Zaistená droga by na čiernom trhu mala hodnotu okolo 33 miliónov eur, oznámila dnes grécka polícia.Vrátane najnovšieho kontrabandu už grécke orgány v severozápadnej časti krajiny zabavili tento rok približne tri tony marihuany prichádzajúce z Albánska.Navyše prístavné a pobrežné hliadky na západe Grécka skonfiškovali ďalšie tri tony albánskej marihuany, ktorá bola prevažne určená na vývoz do Talianska.