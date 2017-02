Grécki hasiči protestujú v Aténach proti zlým pracovným podmienkam

Na snímke grécky hasič so svetlicou v ruke počas protestu stoviek kolegov v centre gréckej metropoly Atén v stredu 8. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 8. február (TASR) - Stovky hasičov v uniformách vyšli dnes do ulíc gréckej metropoly Atény na protest proti obmedzeniam pri prijímaní do práce, ktoré podľa nich predstavujú hrozbu pre takmer tretinu ich pracovných miest.Obmedzenia sú súčasťou úsporných opatrení, ktoré zaviedla vo verejnom sektore grécka vláda výmenou za medzinárodnú finančnú pomoc. Na dnešnej demonštrácii sa zišlo približne 1000 požiarnikov, z ktorých časť prišla v kompletnom hasičskom výstroji. Pochodovali okolo budovy tamojšieho parlamentu a hlasne sa dožadovaliMnohí grécki požiarnici sú totiž prijímaní len do krátkodobého pracovného pomeru. Organizátori dnešného protestu zároveň upozorňujú na to, že približne 4000 z dovedna 12.000 gréckych hasičov vyprší vo štvrtok päťročná pracovná zmluva a je len malá šanca, že ich do tejto práce prijmú znova.Zadlžené Grécko je závislé na medzinárodných finančných pôžičkách od hospodárskej krízy v roku 2010. Grécka vláda dostala pôžičky pod podmienkou, že presadí rozsiahly program ekonomických reforiem. Úsporné opatrenia však sprevádzajú viaceré problémy, pre ktoré sa v minulosti otáznym stalo aj samotné členstvo tejto krajiny v eurozóne.