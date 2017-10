Grécki novinári vyhlásili 24-hodinový štrajk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 3. októbra (TASR) - Grécki novinári vyhlásili dnes ráno 24-hodinový štrajk. Dôvodom je protest proti nedostatočnému financovaniu ich sociálneho fondu v dôsledku vládnych úsporných opatrení, informovala agentúra AP.Štrajk novinárov spôsobil výpadok rozhlasového aj televízneho vysielania, ktorý potrvá až do stredy rána. Spravodajské webové stránky neaktualizujú svoj redakčný obsah a v stredu by nemali vyjsť ani noviny.Televízne stanice budú počas štrajku vysielať len filmy a dokumenty.Hlavný zväz novinárov v krajine (ESIEA) vyzval vládu, aby prijala zákon, ktorý by zaručil plnenie zdravotných a dôchodkových potrieb žurnalistov z ich vlastného sociálneho fondu.Pracovníci médií požadujú aj opätovné zvýšenie miezd, ktoré by im zaručilo primeraný životný štandard. V súčasnosti si totiž mnohí z nich musia hľadať ďalšie čiastočné úväzky v horšie platených zamestnaniach, uviedla agentúra DPA.Grécko zápasí s hlbokou finančnou krízou už od roku 2010. Medzinárodný záchranný program pre Grécko sa končí v lete 2018, dovtedy je krajina pod dohľadom Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) Európskej centrálnej banky a MMF.