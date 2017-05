Grécko a jeho veritelia dosiahli dohodu o reformách

Grécky minister financií Euklid Tsakalotos Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 2. mája (TASR) - Grécko a jeho zahraniční veritelia dnes ráno dosiahli dohodu o reformách a úsporných opatreniach, ktoré musia Atény zaviesť, aby získali ďalšiu splátku z tretieho záchranného balíka. Oznámil to dnes minister financií Euklid Tsakalotos po maratóne rokovaní s veriteľmi.Podľa Tsakalotosa sa tak Grécku otvára cesta k získaniu dlho zadržiavanej druhej splátky z tretieho úveru aj k vyjednávaniam o zmiernení dlhu.Rokovania o technickej dohode sa podarilo vo všetkých bodoch uzavrieť, uviedol dnes grécky minister.To znamená, že Grécko by malo získať ďalších vyše 7 miliárd eur z 86-miliardového tretieho úveru. Atény potrebujú v júli uhradiť staršie dlhy v hodnote približne 7,5 miliardy eur, ktorým vyprší platnosť.Ale oveľa dôležitejším výsledkom maratónu rokovaní je, že sa podarilo stanoviť podmienky, ktoré otvárajú Grécku cestu k rozhovorom o zmiernení dlhu.Dnešná dohoda zahŕňa ďalšie škrty v dôchodkoch aj po roku 2018, a tiež zníženie hranice pre oslobodenie z dane z príjmu. To by malo Grékom pomôcť ušetriť v rokoch 2019 - 2020 sumu zodpovedajúcu 2 % hrubého domáceho produktu (HDP).Okrem toho sa Atény zaviazali, že budú udržiavať vysoký primárny prebytok aj po vypršaní záchranného programu v júli 2018. Konkrétne, podľa návrhu dokumentu by malo Grécko dosiahnuť v roku 2018 primárny rozpočtový prebytok 2,2 % HDP a v rokoch 2019 - 2020 ho zvýšiť na 3,5 % HDP, ak zavedie dohodnuté opatrenia.Dohoda však musí najprv v Grécku prejsť legislatívnym procesom, aby mohli ministri financií z eurozóny na zasadaní 22. mája schváliť uvoľnenie ďalšej splátky Aténam.