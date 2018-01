Grécko a Macedónsko sa zaviazali zlepšovať vzťahy

Na snímke grécky premiér Alexis Tsipras. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Davos 25. januára (TASR) - Grécky premiér Alexis Tsipras vyslovil v stredu nádej na zrušenie veta na členstvo Macedónska v NATO a Európskej únii. Malo by sa tak stať po vyriešení sporu o názov Macedónska, ktorý sužuje dvoch balkánskych susedov už dlhé roky.Tsipras rokoval s macedónskym premiérom Zoranom Zaevom takmer tri hodiny na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose. Išlo o prvé stretnutie lídrov týchto dvoch krajín za viac ako sedem rokov, pripomína agentúra AP.Grécko požaduje, aby si susedné Macedónsko zmenilo svoj názov, pretože rovnako sa nazýva aj najväčšia grécka provincia.Obaja lídri uviedli, že začnú implementovať sériu opatrení na vybudovanie vzájomnej dôvery a Zaev prisľúbil premenovanie medzinárodného letiska Alexandra Veľkého v macedónskom hlavnom meste Skopje.Osobitný vyslanec OSN Matthew Nimetz v minulých dňoch povedal, že vlády v Aténach a Skopje chcú nájsť riešenie. Grécky premiér Alexis Tsipras v nedávno zverejnenom rozhovore pre noviny Ethnos vyjadril ochotu na kompromis a pripustil, že v názve susedného štátu môže byť zahrnutá geografická alebo časová špecifikácia - napríklad Severné Macedónsko alebo Nové Macedónsko.povedal Tsipras.Dvojstranný spor sa začal už po osamostatnení Macedónska od Juhoslávie v roku 1991. Grécko z tohto dôvodu blokuje vstup Macedónska do EÚ i NATO.Atény doposiaľ súhlasili len s tým, že Macedónsko sa môže dočasne, kým sa spor celkom nevyrieši, nazývať Bývalá juhoslovanská republiku Macedónsko (FYROM). Pod týmto výrazom krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov.