Grécko a veritelia pracujú na dohode o ukončení záchranného programu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 14. júna (TASR) - Grécko a jeho veritelia pracujú na tom, aby na budúci týždeň dosiahli záverečnú dohodu o vystúpení krajiny z medzinárodného záchranného programu. Uviedol to vo štvrtok viceprezident Európskej komisie Valdis Dombrovskis. Dodal, že výstup zo záchranného programu jeDombrovskis v prejave na konferencii mimo Atén povedal, že budú potrebné opatrenia na zabezpečenie postupného návratu Grécka na medzinárodné dlhopisové trhy po skončení programu záchrany.Vyhlásil to v čase, keď grécki zákonodarcovia v parlamente diskutovali o návrhu zákona (o ktorom sa bude hlasovať neskôr vo štvrtok) o ďalších reformách, ktoré požadujú veritelia, vrátane reformy daní, dôchodkov a zdravotnej starostlivosti.Opakované kolá úsporných opatrení sa v Grécku stretli s častými protestmi. Ekonomika krajiny sa od skončenia globálnej finančnej v roku 2009 zmenšila približne o 25 %.Grécko má vystúpiť z tretieho a posledného záchranného programu 20. augusta 2018, po ôsmich rokoch, počas ktorých bolo odkázané na pôžičky od medzinárodných veriteľov. Výmenou za finančnú pomoc muselo opakovane tvrdo zoškrtať výdavky, uskutočniť štrukturálne reformy a sprivatizovať štátne podniky. Jeho ekonomika bola pod prísnym dohľadom veriteľov.povedal Dombrovskis.Ministri financií 19-člennej eurozóny sa stretnú 21. júna. Grécko a jeho veritelia dúfajú, že dosiahnu konečnú dohodu o výstupe z programu.Po ukončení záchrany sa Grécko pokúsi získať peniaze na medzinárodných trhoch s dlhopismi. Krajina už dlhšie žiada o nejakú formu úľavy pri splácaní záchranných pôžičiek svojim veriteľom, ktorými sú najmä štáty eurozóny. Aj to by jej pomohlo pri návrate na trhy.Dombrovskis pripustil, že Grécko potrebuje dohodu o zmiernení dlhu pre zabezpečenie postupného návratu na dlhopisové trhy. Zdôraznil však, že krajina musí aj po ukončení svojho záchranného procesu pokračovať v reformách, aby si zabezpečila hospodársky rast.Grécka vláda sa zaviazala k pokračovaniu reforiem po skončení záchrany, ale vzdoruje návrhu, aby si zabezpečila tzv. preventívnu úverovú linku pre prípad núdze.Úverová linka by totiž pravdepodobne zahŕňala ďalšie prísne úsporné opatrenia a medzinárodný dohľad, preto nie je v Grécku populárna. Namiesto toho grécka vláda trvá na tzv.z programu záchrany.