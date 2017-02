Grécko a veritelia sa podľa Dijsselbloema výrazne priblížili k dohode

Holandský minister financií a predseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem Foto: TASR/AP/Phil Nijhuis Foto: TASR/AP/Phil Nijhuis

Brusel/Atény 10. februára (TASR) - Grécko a jeho medzinárodní veritelia na dnešných rokovaniach výrazne pokročili smerom k prekonaniu rozdielnych názorov na reformy, ktoré by zaručili dosiahnutie dohodnutých fiškálnych cieľov, uviedol šéf Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem.Dnešné rokovania podľa Dijsselbloema priblížili všetky strany k situácii, v ktorej budú veritelia môcť vyslať expertov do Grécka, aby pripravili hodnotiacu správu o realizácii dohodnutých reforiem. Táto hodnotiaca správa je predpokladom pre to, aby ministri financií eurozóny mohli rozhodnúť o uvoľnení ďalej tranže z finančnej pomoci pre Grécko. Ak Atény nedostanú od veriteľov ďalšie záchranné úvery, v júli sa dostanú do platobnej neschopnosti." uviedol Dijsselbloem. Delegácia je zložená z predstaviteľov Európskej centrálnej banky (ECB), Európskej komisie (EK), Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) a Medzinárodného menového fondu (MMF)." uviedol Dijsselbloem.