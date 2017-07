Grécko by mohlo už čoskoro spustiť prvý pokus o emisiu dlhopisov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 23. júla (TASR) - Zvýšenie ratingového výhľadu Grécka od agentúry Standard & Poor's (S&P) by podľa tamojších médií a expertov mohlo otvoriť cestu pre návrat krajiny na finančné trhy. Viaceré grécke denníky predpokladajú, že ministerstvo financií v nadchádzajúcich dňoch odštartuje prvý pokus.Návrat na trhy však podľa odborníkov nie je nič jednoduché a spočiatku pôjde len o skúšku. Hodina pravdy udrie najskôr v auguste budúceho roka, keď sa skončí súčasný záchranný program medzinárodných veriteľov.Atény zrejme ako prvý vydajú päťročný dlhopis v hodnote dvoch miliárd eur. Vláda by bola spokojná, ak by získala úrok 4,2 až 4,5 %. Ide o oveľa lepší úrok než pri poslednej emisii v roku 2014, keď Grécko získalo úrok 4,95 %.Nemenovaný diplomat si myslí, že v lete 2018 sa bude vláda snažiť prostredníctvom viacerých menších emisií získať finančnú rezervu zhruba 10 miliárd eur.Reaguje tým aj na vyjadrenie ekonomického portálu capital.gr, ktorý tvrdí, že vláda by mala spustiť prvý pokus o emisiu ešte pred začiatkom prázdninového mesiaca august, čiže budúci týždeň.