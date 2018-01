Grécko chce spor s Macedónskom vyriešiť ešte v tomto roku

Na archívnej snímke grécky minister zahraničných vecí Nikos Kotzias. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 4. januára (TASR) - Grécko chce ešte v tomto roku vyriešiť svoj už viac ako dve desaťročia trvajúci spor so susedným Macedónskom ohľadne názvu tejto bývalej juhoslovanskej republiky. Povedal to vo štvrtok grécky minister zahraničných vecí Nikos Kotzias, ktorý sa takto vyjadril po stretnutí s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom, uviedla agentúra AP.povedal Kotzias podľa agentúry Reuters po zasadaní vlády.dodal minister, avšak bližšie podrobnosti neuviedol.Atény sa dlhodobo snažia vynútiť si zmenu názvu susednej krajiny, aby sa nemýlil s gréckou oblasťou Makedónia. Grécko z tohto dôvodu blokuje vstup Macedónska do EÚ i NATO.Podľa Grécka je totiž názov Macedónsko prejavom iredentizmu a mohol by sa stať príčinou územných nárokov zo strany vlády v Skopje. Dvojstranný spor začal už po osamostatnení Macedónska od Juhoslávie v roku 1991. Macedónsko zase trvá na tom, že sa takto nazývalo ešte omnoho skôr, než sa mu podarilo dosiahnuť nezávislosť.Atény doposiaľ súhlasili len s tým, že Macedónsko možno dočasne, kým sa spor celkom nevyrieši, označovať názvom Bývalá juhoslovanská republiku Macedónsko (FYROM). Grécko však avizovalo, že by spor rado vyriešilo a ochotu urovnať ho prejavila aj macedónska vláda, pripomenula agentúra AP.