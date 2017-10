Grécko dostalo 800 miliónov eur z tretieho záchranného úveru

Grécky premiér Alexis Tsipras. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 27. októbra (TASR) - Grécko dostalo ďalších 800 miliónov eur z tretieho záchranného úveru po pozitívnom hodnotení svojho procesu reforiem. Oznámil to generálny riaditeľ Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) Klaus Regling vo svojom vyhlásení.Regling vyjadril spokojnosť s napredovaním Grécka, ktoré pokračuje v odstraňovanív rámci reformného procesu. A v uplynulých mesiacoch podľa neho urobilo toľko práce, že prekonalo aj stanovené ciele. To by podľa Reglinga malo mať pozitívny vplyv na ekonomiku krajiny.Uvoľnené peniaze z úveru sú určené na splatenie záväzkov, uvádza sa vo vyhlásení.Grécko je závislé od finančných prostriedkov od veriteľov a tí mu uvoľnenia každú splátku len vtedy, ak plní podmienky úveru. Atény musia preto zavádzať rozsiahle reformy a úsporné opatrenia. Veritelia pravidelne kontrolujú pokrok, ktorý Grécko dosiahlo a od ich hodnotenia závisí, či dostanú peniaze.Grécko by chcelo v auguste 2018 vystúpiť zo záchranného programu, v poradí už tretieho od roku 2010 a stalo sa finančne nezávislým. Dovtedy si však musí splniť všetky