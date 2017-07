Grécko je na najlepšej ceste dokončiť tretí záchranný program

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 25. júla (TASR) - Grécko "obrátilo stránku" a je na najlepšej ceste dokončiť tretí záchranný program, ktorý vyprší v auguste 2018. Vyhlásil to dnes Pierre Moscovici, eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti, počas návštevy v Aténach.Moscovici uviedol, že kríza, ktorá zasiahla Grécko, sa dostala do rozhodujúceho bodu, preto vyzval vládu v Aténach, aby pokračovala v ekonomických reformách. Eurokomisár je podľa vlastných slov presvedčený, že Grécko môže pri návrate na dlhopisové trhy očakávaťZadlžená krajina dnes potvrdila, že po trojročnej prestávke ponúkla investorom krátkodobé dlhopisy. Atény sa snažia vymeniť dlhopisy splatné v roku 2019 za nové, ktorým vyprší splatnosť v roku 2022. Očakáva sa, že Grécku sa dnes podarí uzavrieť dohodu o ch výmene.Na aukciu dohliada konzorcium popredných medzinárodných bankárov. Ide o dôležitý, aj keď len symbolický krok pre vládu premiéra Alexisa Tsiprasa. Kým totiž Atény čerpajú pomoc z tretieho záchranného balíka od veriteľov z Európskej únie a Medzinárodného menového fondu (MMF), nie sú odkázané na financie od súkromných investorov.Grécko sa chce v budúcom roku finančne postaviť na vlastné nohy. To znamená, že by malo byť schopné samé si zohnať peniaze na kapitálových trhoch. Práve neschopnosť zohnať peniaze na trhoch spôsobila, že Grécko muselo v roku 2010 požiadať o prvý záchranný úver od členov eurozóny a MMF.