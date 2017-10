Grécko má potenciál dosiahnuť rast HDP o takmer 3 % v roku 2018

Na snímke Alexis Tsipras. Foto: TASR/AP/Thanassis Stavrakis Foto: TASR/AP/Thanassis Stavrakis

Atény 27. októbra (TASR) - Grécko má potenciál dosiahnuť rast hospodárstva o takmer 3 % v roku 2018, keď by podľa očakávania malo vystúpiť zo záchranného programu. Uviedol to v piatok grécky premiér Alexis Tsipras.vyhlásil Tsipras v parlamente. A dodal, že v roku 2018 by sa mohlo číslo vyjadrujúce tempo rastu ekonomiky vyšplhať až k hranici 3 %.Grécko, ktoré od roku 2010 muselo požiadať partnerov z eurozóny a Medzinárodný menový fond až o tri záchranné úvery, dlho zápasilo s recesiou. Aj vlani jeho hrubý domáci produkt (HDP) nakoniec mierne klesol, o 0,2 %, hoci sa čakalo, že konečne stúpne.V tomto roku však grécke hospodárstvo ožíva vďaka cestovnému ruchu, a tiež nárastu domáceho dopytu po veľkej kríze, ktorá zredukovala výkon ekonomiky o viac ako 25 %.Podľa najnovšej prognózy ministerstva financií a gréckej centrálnej banky sa HDP krajiny tento rok zvýši o 1,8 % a v budúcom roku o 2,4 %.Atény sa v lete 2015 dohodli s veriteľmi na treťom záchrannom programe a grécka vláda by ho chcela ukončiť presne po troch rokoch, teda v auguste 2018.Grécko očakáva, že dosiahne primárny rozpočtový prebytok 2,8 % HDP v tomto roku, čím prekoná rozpočtové ciele stanovené veriteľmi. Uviedlo to v piatok ministerstvo financií.Zadlžená krajina vo svojom návrhu rozpočtu pôvodne počítala s tohoročným primárnym prebytkom vo výške 2,2 % HDP a veritelia jej stanovilo prebytok na úrovni 1,75 % HDP.