Grécko-macedónska dohoda o názve sa údajne komplikuje

Macedónsky premiér Zoran Zaev. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 1. júna (TASR) - Predstaviteľ gréckej vlády v piatok povedal, že slabnú vyhliadky na to, že do niekoľkých dní sa dosiahne dohoda v spore o názov, ktorý na 27 rokov spôsobil ochladenie vzťahov medzi Gréckom a Macedónskom.Tento nemenovaný predstaviteľ podľa agentúry AP uviedol, že sa zdá, že Macedónsko nie je ochotné dodržiavať pôvodný rámec dohodnutý tento mesiac ministrami zahraničných vecí z oboch krajín.Grécko tvrdí, že názov Macedónska naznačuje, že krajina si robí územné nároky na rovnomenný severogrécky región. Spor brzdí snahy Macedónska stať sa členom Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie, do ktorých už Grécko patrí.Grécky predstaviteľ takisto uviedol, že plánovaný telefonát gréckeho premiéra Alexisa Tsiprasa a jeho macedónskeho kolegu Zorana Zaeva. Macedónsky nemenovaný predstaviteľ však vyhlásil, že výroky gréckeho predstaviteľa sa rovnajúpovedal.Zaev oznamoval, že telefonát s Tsiprasom bude mať do piatku. Takisto dodal, že Skopje a Atény nikdy neboli bližšie k dohode v spore o názov.