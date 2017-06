Grécko naďalej odmieta vstup Macedónska do EÚ i NATO

Atény. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 14. júna (TASR) - Grécko naďalej odmieta vstup susedného Macedónska do Európskej únie (EÚ) i Severoatlantickej aliancie (NATO) bez predchádzajúceho vyriešenia sporu oboch krajín o názov postjuhoslovanskej republiky.vyhlásil dnes v Aténach šéf gréckej diplomacie Nikos Kotzias po rokovaní s macedónskym rezortným kolegom Nikolom Dimitrovom.Hosť zo Skopje v tejto súvislosti zdôraznil: Nemáme žiadne iredentistické ciele.Práve Dimitrov podľa oficiálne nepotvrdených informácií diplomatických zdrojov predložil v uplynulých dňoch kompromisný návrh, v zmysle ktorého by Macedónsko pod súčasným oficiálnym názvom vstúpilo do NATO a následne by pokračovali rokovania s Gréckom, ktoré by mali vyriešiť predmetný spor. To by podľa navrhovateľa prispelo k stabilizácii Macedónska.Obe krajiny sa sporia o názov Macedónska už viac ako štvrťstoročie. Atény presadzujú zmenu názvu bývalej juhoslovanskej republiky, pretože aj na severe Grécka jestvuje Macedónsko. Grécko práve preto od roku 2005 blokuje otvorenie prístupových rokovaní Bruselu so Skopje, ako aj vstup susednej krajiny do NATO.