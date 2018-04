Grécko odmietlo návrh tureckého prezidenta na výmenu vojakov

Erdogan spomenul návrh na výmenu počas rozhovoru, ktorý poskytol v sobotu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 23. apríla (TASR) - Grécka vláda odmietla návrh tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na výmenu dvoch gréckych vojakov zadržaných začiatkom marca za ôsmich členov tureckej armády, ktorí ušli do Grécka v roku 2016.Erdogan spomenul návrh na výmenu počas rozhovoru, ktorý poskytol v sobotu. Turecký prezident podľa agentúry AP povedal, že ak Grécko chce späť svojich vojakov, ktorí sa zatúlali na turecké územie, malo by vrátiť tureckých dôstojníkov, ktorí sa mali podieľať na neúspešnom prevrate proti Erdoganovi v júli 2016.Erdogan v rozhovore tiež hovoril o potrebe redukovať napätie medzi Tureckom a Gréckom.Vláda v Aténach vzala na vedomie "o výmene vojakov. Zároveň však opätovne poznamenala, žeGrécke súdy rozhodli, že tureckí dôstojníci by vo vlasti nemali spravodlivý proces, poznamenala agentúra AP.Kritici obviňujú prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že zmarený puč využíva ako dôvod na potláčanie opozície. Turecko tvrdí, že tieto opatrenia sú nevyhnutné v súvislosti s hrozbami pre národnú bezpečnosť.