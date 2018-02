Grécko odmietlo žiadosť Ankary o vydanie prvého zo zadržaných Turkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 2. februára (TASR) - Súd v Grécku zamietol v piatok žiadosť Ankary o vydanie prvého zo skupiny deviatich Turkov, ktorých novembri zadržala grécka polícia v rámci vyšetrovania súvisiaceho s činnosťou tureckých militantných ľavicových skupín. Informovala o tom agentúra AP.Súd rozhodol v tejto veci na základe odporúčania prokurátorky, podľa ktorej by 60-ročný Mehmet Dogan, turecký občan kurdského pôvodu, nemal byť vydaný do Turecka, kde by mu hrozilo mučenie či neľudské zaobchádzanie. Navyše Doganovi bol už medzičasom vo Francúzsku priznaný štatút utečenca.Tureckí občania - osem mužov a jedna žena - boli v novembri zadržaní v centre Atén pre údajné väzby na tureckú Revolučnú ľudovú oslobodeneckú stranu-Front (DHKP-C). Stalo sa tak zhruba týždeň pred návštevou tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v Grécku. Obvinení boli z trestných činov súvisiacich s terorizmom, ďalej z falšovania, držby zbraní a výbušnín a kladenia odporu pri zatýkaní. Zadržaní všetky obvinenia popreli.Doganova obhajkyňa Marianna Tzeferakuová uviedla, že Ankara žiadala o vydanie tohto muža na základe šesťročného trestu odňatia slobody, ktoré mu v Turecku uložili za rôzne činy súvisiace s podporou terorizmu. Dopustiť sa tam mal viacerých trestných činov, podľa Tzeferakuovej však išlo o politicky motivovaný verdikt. Samotný Dogan počas svojej výpovede na súde uviedol, že počas zásahu proti väzenskej vzbure v Turecku v roku 2000 prišiel o oko.O vydaní ďalšieho zo zadržaných Turkov bude grécky súd rozhodovať na budúci utorok.