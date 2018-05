Grécko označilo návrh na nový názov Macedónska za neprijateľný

Na snímke grécky premiér Alexis Tsipras. Foto: TASR/AP/Thanassis Stavrakis Foto: TASR/AP/Thanassis Stavrakis

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény/Skopje 20. mája (TASR) - Grécki politickí predstavitelia po stretnutí s premiérom Alexisom Tsiprasom odmietli návrh na nový názov Macedónska, ktorý by podľa predchádzajúcich náznakov mohol byť prijateľný pre obe strany. Informuje o tom agentúra AP.Grécko označilo návrh "Ilindenské Macedónsko" za "neprijateľný" napriek tomu, že ho macedónsky premiér Zoran Zaev nazval "kompromisným a akceptovateľným pre obe strany". "S týmto možným riešením si zachováme dôstojnosť, potvrdíme a posilníme našu macedónsku identitu," povedal Zaev, zároveň však dodal, že posledné slovo o novom názve krajiny padne v referende.Zopakoval tiež, že Macedónsko nemá žiadne územné nároky voči svojmu južnému susedovi a potvrdil neporušiteľnosť hraníc. "Macedónsko je pripravené potvrdiť to všetkými nevyhnutnými spôsobmi," vyhlásil Zaev.V Aténach sa medzitým premiér Tsipras stretol s prezidentom Prokopisom Pavlopoulosom a predstaviteľmi opozície. Všetci opoziční lídri názov "Ilindenské Macedónsko" odmietli s tým, že nemá "ani geografické, ani časové určenie", ako znela dohoda z viac než dvoch desaťročí rokovaní. Niektorí opoziční lídri nazvali návrh "provokáciou" zo strany Macedónska.Novým návrhom zo strany Skopje by mal byť názov "Republika Makedonija Ilindenska". Viaže sa Ilinden, čo je deň svätého Iľju (Eliáša), ktorý sa podľa pravoslávneho kalendára pripomína 2. augusta. Macedónci si v tento deň pripomínajú ľudové povstanie Macedónska a Trácka vo vtedajšej Osmanskej ríši z roku 1903. K tomuto dňu sa okrem toho viaže aj udalosť z roku 1944, keď boli v kláštore Prohor Pčinjski na území dnešného južného Srbska položené základy neskoršej juhoslovanskej republiky Macedónsko. Uskutočnilo sa tu vtedy prvé zasadnutie protifašistickej rady za oslobodenie Macedónska.Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrváva od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasí s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhoduje s názvom severogréckeho regiónu (Makedoniá). Atény to dávajú do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje. Vyriešenie sporu je podmienkou prípadného vstupu Macedónska do Severoatlantickej aliancie či Európskej únie.Macedónsko využíva dočasne - kým sa spor úplne nevyrieši - so súhlasom gréckej strany názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov.