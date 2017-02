Grécko počíta so skorým uzatvorením dohody s medzinárodnými veriteľmi

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 14. februára (TASR) - Grécka vláda a medzinárodní veritelia by mali už čoskoro dospieť k dohode o reformách, ktorá je potrebná na uvoľnenie ďalších financií v rámci záchranného programu. Povedal to dnes hovorca gréckej vlády Dimitris Tzanakopulos, ktorý zároveň ubezpečoval, že dohodaRokovania by sa podľa Tzakanopulosa mohli uzatvoriť na najbližšom zasadnutí Euroskupiny, ktoré sa uskutoční 20. februára. V stredu 15. februára bude o tomto probléme v Aténach rokovať s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom a ministrom financií Euklidom Tsakalotosom komisár Európskej únie pre hospodárske a menové záležitosti Pierre Moscovici. Podobne ako grécka vláda aj Moscovici v ostatných dňoch uviedol, že čo sa týka skorého uzatvorenia dohody, je optimista.Aby získalo ďalšie peniaze zo záchranného úveru, musí Grécko splniť viacero reforiem, napríklad v oblasti pracovného a energetického trhu. Predchádzajúce rozhovory sa však skončili neúspechom.