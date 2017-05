Grécko požaduje vyriešenie sporu medzi MMF a Euroskupinou

Grécky predseda vlády Alexis Tsipras. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 29. mája (TASR) - Grécko požaduje vyriešenie sporu medzi Medzinárodným menovým fondom (MMF) a európskymi veriteľmi o dlhu krajiny.Približne dva týždne pred rozhodujúcim zasadnutím Euroskupiny, na ktorom sa bude rozhodovať o gréckom dlhu, požaduje vláda v Aténach, aby sa MMF a krajiny eurozóny dohodli. Len tak sa Grécko bude môcť dostať z finančnej krízy a vrátiť sa na dlhopisový trh.uviedol grécky premiér Alexis Tsipras po stretnutí so svojím estónskym náprotivkom Jüriom Ratasom.Atény okrem toho očakávajú detailný popis opatrení na zníženie dlhovej záťaže. Musí existovaťmyslí si Tsipras.Hlavným bodom sporu medzi Euroskupinou a MMF je to, akým spôsobom sa má fond ako veriteľ podieľať na aktuálnom treťom záchrannom programe v hodnote 86 miliárd eur. MMF považuje grécky dlh za príliš vysoký a preto požaduje zníženie dlhovej záťaže krajiny. Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble však trvá na tom, že Berlín bude ochotný rokovať o znížení dlhovej záťaže až po skončení záchranného programu v lete 2018.Tento spor spôsobil, že Euroskupina na poslednom zasadnutí konanom 22. mája nedospela k žiadnemu rozhodnutiu ohľadom pokračovania finančnej pomoci Grécku. Rozhodnutie by malo padnúť na zasadnutí 15. júna. Grécko sa nachádza pod tlakom, keďže vláda musí v júli vyrovnať dlhy vo výške okolo 6 miliárd eur.