Grécko presunulo do Španielska ďalších 198 utečencov

Na ilustračnej foto relokovaní migranti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. decembra (TASR) - Skupina 198 ďalších utečencov z Grécka, ktorých Španielsko prijalo na základe programu presídlenia v rámci riešenia humanitárnej krízy vyvolanej vojnou v Sýrii, dorazila dnes do Madridu.Celkovo prišlo od minulého roka do Španielska v rámci programu relokácie 898 žiadateľov o azyl. Španielsko sa zaviazalo prijať ich do konca roka 2017 vyše 17.000 a minister zahraničných vecí Alfonso Dastis minulý týždeň povedal, že Madrid mieni svoj záväzok splniť.Medzi 198 utečencami, ktorí pricestovali dnes do Madridu, je 144 Sýrčanov, 52 Iračanov a po jednom Eritrejčanovi a Iráncovi. Spolu pricestovalo 65 mužov, 49 žien a 84 detí, ktoré tvoria 85 rodinných skupín.Grécky minister pre migráciu Ioannis Muzalas plánuje vybudovať zadržiavacie tábory na ostrovoch, ktoré ležia oproti tureckému pobrežiu, keďže preplnenie existujúcich zariadení pre migrantov pretrváva a narastá.Muzalas dnes povedal, že pôjde o detenčné zariadenia s kapacitou do 200 osôb, ktorých výstavba urýchli proces podávania žiadostí o azyl a obmedzí trestnú činnosť.Takmer štvrtina zo 62.700 migrantov, ktorí uviazli v Grécku, sa nachádza na ostrovoch a nemajú povolené ich opustiť vzhľadom na marcovú dohodu Turecka a Európskej únie o ich deportácii. Dohoda mala za cieľ obmedziť počet utečencov a migrantov prichádzajúcich do Európy po tom, ako sa cez Turecko do EÚ dostal vyše milión ľudí.Muzalas povedal, že všetky tábory pre migrantov v Grécku dostali po niekoľkotýždňových odkladoch zimné vybavenie.