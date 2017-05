Grécko robí pokroky v reformách, ale to nestačí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 18. mája (TASR) - Grécko robí pokroky v reformách. Ale musí ešte odstrániť niekoľko ďalších prekážok, kým Európska centrálna banka (ECB) začne uvažovať, či zaradí aj grécke dlhopisy do svojho programu nákupu aktív z eurozóny. Vyhlásil to dnes člen predstavenstva ECB Benoit Coeure.Podľa neho predstavitelia eurozóny musia najskôr schváliť špecifické opatrenia na zníženie gréckeho dlhu. A Medzinárodný menový fond (MMF) sa musí rozhodnúť, či sa pripojí k tretiemu záchrannému balíku pre Grécko.Tento časový rámec tak naznačuje, že Atény sú stále celé mesiace vzdialené od toho, aby ich ECB zahrnula do svojho programu. Ide síce len o symbolický krok, ktorý však môže povzbudiť investorov, aby začali Grécku znova dôverovať. To zase pomôže urýchliť zotavovanie krajiny, ktorej len nedávno hrozil odchod z eurozóny.Ministri financií eurozóny sa najbližšie zídu v pondelok 22. mája, aby zvážili opatrenia na zmiernenie gréckeho dlhu. Ale nie je isté, či dosiahnu nejakú dohodu, keďže Nemecko je dlho proti tomu, aby Atény dostali ďalšiu pomoc, keďže v minulosti neplnili svoje záväzky.povedal Coeure a dodal, že ECB by rada videla jasný popis navrhovaných opatrení, a tiež do akej miery prispejú k udržateľnosti gréckeho dlhu. Inými slovami, banka očakáva dostatočnú špecifikáciu navrhovaných krokov.No ak aj budú tieto opatrenia schválené, začnú platiť až na budúci rok. Ale ak ECB dospeje k záveru, že grécky dlh je dlhodobo udržateľný, bude môcť zahrnúť aj túto krajinu do svojho programu.Grécko potrebuje do polovice júla uzavrieť druhú kontrolu plnenia podmienok záchranného úveru, aby získalo ďalšiu splátku a mohlo vyrovnať dlhy za približne 7,5 miliardy eur, ktorým vyprší splatnosť.