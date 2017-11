Grécko sa chce na budúci rok vrátiť na medzinárodné finančné trhy

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 2. novembra (TASR) - Grécka vláda si chce na budúci rok požičiavať peniaze už len od súkromných investorov.uviedol hovorca vlády Dimitris Tsanakopulos v utorok (31. 10.) v Aténach.Krajina, ktorá je už roky na pokraji finančného kolapsu, si v júli požičala na týchto trhoch peniaze prvýkrát od leta 2014. Analytici boli prekvapení, že grécke päťročné dlhopisy boli pre Atény úročené veľmi priaznivo.Grécko teraz čerpá prostriedky na prekonanie hlbokej krízy z medzinárodného úverového rámca v celkovej hodnote 86 miliárd eur. Poslednú tranžu z neho pri splnení požadovaných podmienok veriteľmi dostane do konca augusta 2018. Hovorca dodal, že dovtedy prejdú Atény na finančných trhoch viacerými testami, ktoré by mali potvrdiť, že sa krajina stala pre veriteľov dôveryhodným partnerom.Premiér Alexis Tsipras chce dosiahnuť, aby sa Grécko v nasledujúcom roku vo finančnej oblasti postavilo na vlastné nohy. Od doterajších veriteľov, EÚ, Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu, dostalo od začiatku svojej dlhovej krízy pomoc vo výške 270 miliárd eur. Do roku 2022 nebudú jeho splátky dlhu vysoké.