Grécky minister financií Euklid Tsakalotos Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lagonissi 29. júna (TASR) - Grécko sa vráti na dlhopisové trhy, či už s pomocou programu nákupu dlhopisov Európskej centrálnej banky (ECB), alebo bez nej. Vyhlásil to dnes grécky minister financií Euklid Tsakalotos.Minister Tsakalotos uviedol, že kvalifikácia Grécka do programu tzv. kvantitatívneho uvoľňovania ECB, ktorý pomáha udržať na uzde úroky z dlhopisov ostatných 18 krajín eurozóny, by mala najmä "symbolický" efekt. Grécko je vylúčené z tohto programu čiastočne preto, že rating jeho dlhopisov je veľmi nízky, a tiež preto, že ECB požaduje viac informácií o možných opatreniach na zmiernenie jeho dlhu.Tsakalotos na finančnej konferencii v Lagonissi, blízko Atén, skonštatoval, že zaradenie Grécka do programu ECB by síce bolo veľmi užitočné a dôležité, ale skôr symbolické. Zadlžená krajina však podľa neho potrebuje predovšetkým ubezpečiť investorov, že bude mať program, ktorý jej umožní trvalý návrat na trhy.Grécka vláda musí mať na pamäti, že nesmie vstúpiť na trhy "príliš skoro", aby investori vedeli, že nejde o jednorazovú akciu, ale o súčasť stratégie návratu Grécka na dlhopisové trhy, dodal.Vláda v Aténach chystá návrat na medzinárodné dlhopisové trhy už druhýkrát od roku 2010, keď na ne stratila prístup a musela požiadať o záchranu ostatných členov eurozóny a Medzinárodný menový fond.Úroky z gréckych dlhopisov prudko klesli, keď veritelia tento mesiac sľúbili Aténam uvoľnenie ďalšej splátky z úveru po schválení dôležitých reforiem a úsporných opatrení.Aj Klaus Regling, šéf záchranného fondu eurozóny, povedal, že Grécko je pripravené vrátiť sa na trhy. Ale zároveň obvinil z meškania "nešťastný zvrat v reformnom procese" po nástupe prvej ľavicovej vlády.povedal Regling.