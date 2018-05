Grécko schválilo zákon umožňujúci homosexuálnym párom stať sa pestúnmi

Grécky parlament. Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 10. mája (TASR) - Grécky parlament schválil v stredu legislatívu, ktorá umožní homosexuálnym párom žijúcim v registrovanom partnerstve vziať si do pestúnskej starostlivosti dieťa. Za návrh zákona, v súlade s ktorým sa z takýchto párov stanú pestúni, nie však adoptívni rodičia, sa v 300-členom parlamente vyslovilo 161 poslancov, proti hlasovali 103, informovala agentúra AP.Opatrenie je súčasťou rozsiahlejších zmien v gréckych zákonoch o adopciách a pestúnskej starostlivosť. V súlade s novou legislatívou by malo byť zároveň ľahšie i rýchlejšie deti si adoptovať či vziať do pestúnskej starostlivosti. Predošlý systém adopcií v krajine bol natoľko zložitý, že sa ho viaceré páry pokúšali obísť a deti si osvojiť nelegálnym spôsobom.Grécko sa dlhodobo borí s nízkou pôrodnosťou a rýchlo starnúcou populáciou.