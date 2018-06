Grécko verí, že sa dohodne s veriteľmi na dlhových úľavách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. júna (TASR) - Grécko je optimistické a verí, že tento mesiac sa dohodne s veriteľmi na dlhových úľavách. To by spoločne s monitoringom zo strany Európskej únie (EÚ) a hotovostným vankúšom zvýšilo dôveryhodnosť pri návrate na dlhopisové trhy po skončení záchranného programu, povedal pre agentúru Reuters zdroj z gréckej vlády.Grécki predstavitelia sa vo štvrtok v Paríži stretli so zástupcami eurozóny a Medzinárodného menového fondu (MMF), aby diskutovali o dohode o dlhových úľavách, ktorá by sa mala uzavrieť ešte v júni.Atény majú v pláne, aby ich hotovostný vankúš dosiahol až 20 miliárd eur. To by umožnilo Grécku, aby si v prípade nepriaznivej situácie nemuseli vyše dva roky požičiavať na trhu, uviedol zdroj.Grécko sa zaviaže, že dodrží existujúce fiškálne a reformné ciele, ak sa nestanovia nové podmienky. Návrat zisku do krajiny, ktorý z gréckych vládnych dlhopisov dosiahli centrálne banky eurozóny, bude závisieť od splnenia týchto cieľov, povedal zdroj. Dodal, že je optimistický a verí v predĺženie úverov Grécka. Ministri financií eurozóny by sa na tom mohli dohodnúť 21. júna.