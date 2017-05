Grécko vrátilo do Turecka ďalších 14 utečencov, tentoraz Sýrčanov

Na archívnej fotografii úradníci hraničnej agentúry EÚ Frontex usmerňujú migrantov počas ich nalodenia na trajekt v prístave v meste Mytilini na gréckom ostrove Lesbos 8. apríla 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 10. mája (TASR) - Grécko dnes v spolupráci s predstaviteľmi pohraničnej agentúry Frontex vrátilo do Turecka skupinu 14 utečencov. Tentoraz išlo o deväť mužov, dve ženy a tri deti zo Sýrie, ktorých na palube leteckého špeciálu prepravili z ostrova Chios do tureckého mesta Adana.Odsunuté osoby podľa informácií gréckej polície nepožiadali v Grécku o azyl a vyjadrili želanie, aby sa mohli dobrovoľne vrátiť do Turecka.Na základe dohody medzi EÚ a Ankarou môže od 4. apríla za každého sýrskeho utečenca vráteného z Grécka do Turecka vycestovať iný Sýrčan legálne a priamo z krajiny polmesiaca do Európskej únie.Únia môže v súlade so spomínaným dokumentom vrátiť do Turecka každého migranta, ktorý sa na niektorý z gréckych ostrovov v Egejskom mori dostal nelegálne a neuspel v Grécku so žiadosťou o udelenie štatútu utečenca.Celkový počet ilegálnych migrantov vrátených do Turecka od apríla 2016 na základe dohody EÚ-Turecko sa tak medzičasom zvýšil už na 1108, ďalších najmenej 1196 vrátilo Grécko do Turecka na základe bilaterálnej readmisnej dohody.Pomalosť procesu skúmania žiadostí v Grécku spôsobuje, že sa na tamojších ostrovoch aktuálne zdržiava takmer 13.900 ilegálnych prisťahovalcov, a to zväčša v preplnených utečeneckých táboroch.