Grécko vrátilo do Turecka ďalších 20 odmietnutých žiadateľov o azyl

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 27. apríla (TASR) - Grécko dnes v spolupráci s predstaviteľmi Frontexu vrátilo do Turecka ďalšiu skupinu 20 odmietnutých žiadateľov o azyl, ktorú tvorilo 17 mužov, dve deti a jedna žena. Išlo najmä o občanov Alžírska, Bangladéšu, Maroka a Pakistanu.Niektorí z nich svoje žiadosti o azyl v Grécku stiahli, väčšinou boli zamietnuté v uplynulých dňoch.Celkový počet ilegálnych migrantov vrátených do Turecka tak od apríla 2016 na základe dohody EÚ-Turecko sa tak medzičasom zvýšil už na 1094, ďalších 1196 vrátilo Grécko do Turecka na základe bilaterálnej readmisnej dohody.Únia môže v súlade so spomínaným dokumentom vrátiť do Turecka každého migranta, ktorý sa na niektorý z gréckych ostrovov dostal ilegálnou cestou a neuspel v Grécku so žiadosťou o udelenie štatútu utečenca.Dnes smerovala cesta vrátených migrantov z gréckeho ostrova Lesbos do tureckého prístavu Dikili.Pomalosť procesu skúmania žiadostí v Grécku však spôsobuje, že sa na tamojších ostrovoch aj aktuálne zdržiava asi 13.700 ilegálnych prisťahovalcov, a to zväčša v preplnených utečeneckých táboroch.