Grécko vrátilo do Turecka ďalších desať migrantov

Atény 13. januára (TASR) - Desať migrantov z Egypta, Iraku a Pakistanu vrátilo dnes Grécko v spolupráci s agentúrou Frontex do Turecka. Žiadosti o azyl siedmich mužov a jednej ženy z tejto skupiny grécka strana zamietla, dvaja ostávajúci migranti ich ani nepodali.Ako ďalej vyplýva z informácií gréckej polície, migrantov prepravili na palube lode z ostrova Lesbos do tureckého prístavného mesta Dikili, a to pod dohľadom spolupracovníkov Frontexu. K vráteniu týchto osôb došlo v súlade s obsahom dohody medzi EÚ a Tureckom.Grécke oficiálne zdroje uvádzajú, že doteraz sa na rovnakej báze vrátilo do Turecka 838 ľudí, ilegálnych migrantov, ktorí v Grécku nedostali azyl.Na posúdenie žiadostí o azyl čaká na gréckych ostrovoch naďalej takmer 15.500 migrantov a utečencov.