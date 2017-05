Grécko vrátilo do Turecka od stredy dovedna 71 migrantov

Ilustračná fotografia: Utečenci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 13. mája (TASR) - Grécko vrátilo od stredy dodnes v spolupráci s pohraničnou agentúrou Frontex do Turecka dovedna 71 migrantov. S odvolaním sa na tamojšie úrady o tom dnes informovala agentúra DPA. Návraty migrantov sa realizujú v súlade s dohodou, ktorú Ankara dosiahla vlani s Európskou úniou.Dovedna 22 migrantov vrátili v piatok z gréckeho ostrova Lesbos do tureckého prístavu Dikili. Ďalších 49 utečencov dopravili do Turecka ešte v stredu z gréckych ostrovov Chios a Kos, priblížila grécka polícia.Na základe dohody medzi EÚ a Tureckom presídľuje Únia za každého ilegálneho migranta vráteného z gréckych ostrovov do Turecka na svoje územie priamo z Turecka jedného Sýrčana. Podľa údajov gréckej polície bolo v súlade s týmto dokumentom vrátených od apríla 2016 do Turecka už dovedna 1165 migrantov.Členské štáty EÚ poskytli v roku 2016 ochranu 710.400 žiadateľom o azyl, čo predstavuje viac ako dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku.