Grécko vydá Američanom Rusa podozrivého z finančných machinácií

Solún 4. októbra (TASR) - Súd v gréckom meste Solún dnes rozhodol, že ruského občana Alexandra Vinnika podozrivého z počítačovej kriminality vydá na trestné stíhanie do USA. Jeho vydania sa domáha aj Rusko, kde je Vinnik obvinený z rozsiahlych finančných machinácií.Vinnikov advokát dnes uviedol, že jeho mandant sa proti dnešnému rozhodnutiu gréckeho súdu odvolá. Advokát dodal, že konečné riešenie vo veci Vinnikovho vydania prijme grécke ministerstvo spravodlivosti.Vinnika zadržali v júli na severe Grécka, kde trávil dovolenku, dodala agentúra AP.V USA je obvinený zo zorganizovania operácie, pri ktorej sa "preprali" najmenej štyri miliardy dolárov. Vinnik tieto obvinenia odmieta.Gréckí policajti tvrdia, že tento ruský občan viedol zločineckú skupinu, ktorá spravuje. Od roku 2011 sa mu cez digitálnu bitcoinovú zmenáreň podarilo "preprať" minimálne štyri miliardy dolárov.Ruské orgány činné v trestnom konaní sa tiež snažia dosiahnuť Vinnikovo vydanie do Ruska, kde je obvinený z veľkých finančných podvodov. V auguste moskovský súd odobril žiadosť vyšetrovateľov o jeho zatknutie.K obvineniam vzneseným voči svojej osobe v Rusku sa Vinnik nevyjadril, ale podľa svojho advokáta so svojím vydaním do Ruska súhlasí, informovala agentúra Interfax.