Grécko začne v novembri s predajom plynárenskej spoločnosti DEPA

Atény 19. júna (TASR) - Grécko spustí v novembri tender na predaj väčšinového podielu v oblasti komerčných aktivít plynárenskej spoločnosti DEPA. Uviedla to grécka privatizačná agentúra.Grécka vláda sa dohodla s veriteľmi na privatizačnom pláne pre spoločnosť DEPA, pričom plán zahrňuje rozdelenie firmy na dve časti. Prvá bude pokrývať veľkoobchodné a maloobchodné dodávky plynu a druhá distribučnú sieť a medzinárodné aktivity. Grécko, ktoré v DEPA kontroluje 65-% podiel, plánuje na základe aktualizovaného privatizačného plánu predať v rámci komerčných aktivít 50 % plus jednu akciu. Po uskutočnení tejto privatizácie spustí predaj 14-% podielu v distribučnej sieti.Privatizácia bola kľúčovou podmienkou v rámci každého z troch záchranných programov pre Grécko. Krajina je závislá od pomoci zahraničia od roku 2010, v auguste tohto roka by však mala ukončiť tretí a posledný program záchrany a začať sa financovať na medzinárodných trhoch. Predaj majetku mal pomôcť gréckej ekonomike prilákať zahraničné investície a znížiť dlh, ktorý je v rámci eurozóny najvyšší.Z predaja štátneho majetku získali Atény doteraz okolo 5 miliárd eur. V roku 2019 plánujú získať ďalšie 3 miliardy eur. Okrem predaja podielu v plynárenskej spoločnosti DEPA chce Grécko tento rok dokončiť kontrakt na predĺženie koncesie na prevádzku medzinárodného letiska v Aténach.