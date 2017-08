Grécko zaznamenalo výrazný nárast počtu prichádzajúcich migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 21. augusta (TASR) - Približne 630 nových migrantov zaregistrovali cez víkend na gréckych ostrovoch vo východnej časti Egejského mora, čo predstavuje výrazný nárast oproti uplynulým mesiacom, keď prichádzalo v priemere zhruba 70 osôb denne. Oznámilo to dnes grécke ministerstvo pre migráciu, ktorého vyhlásenie priniesla agentúra DPA.V priebehu dneška sa podľa gréckych médií doplavilo na ostrovy Samos a Chios ďalších 250 migrantov. Ministerstvo pre migráciu uviedlo, že na gréckych ostrovoch sa nachádza celkove 14.200 takýchto osôb, pričom ide o takmer dvojnásobok tamojších kapacít.Migrácia do Grécka pokračuje aj na pozemných trasách. Podľa údajov DPA prevzatých z gréckej tlačovej agentúry ANA-MPA zadržali cez víkend na grécko-tureckej hranici 54 utečencov. Takmer polovicu z nich tvoria maloleté osoby a za každého dostali prevádzači 2000 eur.Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) dnes uviedla, že od začiatku tohto roka približne 6150 migrantov opustilo Grécko, aby sa dobrovoľne vrátili do svojich domovských krajín.V rámci príslušného programu ponúka IOM migrantom možnosť návratu pod ochranou bezpečnostných orgánov. Ešte pred vycestovaním dostanú podporu vo výške 500-1500 eur, aby mohli vo svojich krajinách začať nový život.