Grécko žiada obyvateľstvo, aby sa dalo očkovať proti osýpkam

Atény 22. septembra (TASR) - Grécke zdravotnícke úrady požiadali obyvateľov, aby sa v súvislosti so zvýšeným výskytom osýpok v krajine zapojili do očkovania. Po tom, ako sa v Európe od začiatku tohto kalendárneho roka rozšírili osýpky, posilnili Atény aj miestne očkovacie programy, uviedla agentúra AP.Grécky úrad pre prevenciu a kontrolu chorôb dnes uviedol, že v rokoch 2016-17 zaznamenali v krajine celkovo 166 prípadov osýpok. V ostatných dňoch sa ich výskyt zvyšuje.Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré sídli v Štokholme, už začiatkom marca upozornilo, že rýchlo sa šíriaca epidémia osýpok v Rumunsku a Maďarsku sa môže rozšíriť aj do iných európskych krajín.Od toho času bolo v celkovo 30 európskych krajinách zaznamenaných vyše 17.000 prípadov osýpok, najviac z nich v Rumunsku. Choroba si celkovo vyžiadala 40 životov.