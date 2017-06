Grécku pevninu zasiahli extrémne horúčavy, pri Aténach bolo 44 stupňov

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 30. júna (TASR) - Mimoriadne horúčavy sužovali dnes obyvateľov Grécka. Na pevnine vystúpila ortuť teplomerov v okolí Atén v poludňajších hodinách na 42-44 stupňov Celzia. Už uplynulá noc bola v krajine tropická, veď aj nočné hodnoty teplôt prevyšovali hranicu 30 stupňov Celzia.Ministerstvo zdravotníctva v Aténach vyzvalo občanov, aby nekonzumovali alkoholické nápoje, odporučilo im stravu obsahujúcu málo tukov a bavlnené odevy svetlej farby. Skôr narodení občania, ale aj ľudia, ktorých trápia kardiovaskulárne problémy, by mali zostať doma a vôbec nevychádzať na ulicu.V niektorých mestách sprístupnili klimatizované haly pre občanov, ktorí nemajú doma klimatické zariadenia. Radnice súčasne vyzvali ľudí, aby nechávali na uliciach vodu pre túlavé zvieratá.Súčasná vlna horúčav by v Grécku mala trvať do pondelka.Pri podobnej vlne extrémnych teplôt v roku 1987 zomrelo v Grécku viac ako 3000 ľudí.