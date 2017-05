Grécky minister financií E. Tsakalotos predstavil nové tvrdé úspory

Grécky minister financií Euklid Tsakalotos Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 14. mája (TASR) - Grécky minister financií Euklid Tsakalotos v sobotu 13. mája večer predložil do parlamentu nový tvrdý úsporný program v hodnote 4,9 miliardy eur.Schválenie tohto programu je predpokladom pre ďalšiu medzinárodnú finančnú pomoc. Grécko potrebuje v júli viac ako sedem miliárd eur, aby sa vyhlo štátnemu bankrotu. Najnovšie opatrenia by sa mali uplatňovať postupne od roku 2019.Nové úspory sa dotknú predovšetkým dôchodcov a strednej triedy. Od roku 2019 sa dôchodky znížia o 18 % a o rok neskôr sa zníži aj nezdaniteľná položka zo súčasných 8636 eur na 5700 eur. Odbory s programom nesúhlasia a ohlásili sériu štrajkov. Parlament by mal nový balíček schváliť vo štvrtok 18. mája.Schvaľovací proces v parlamente sa pokladá za novú skúšku pre vládu Alexisa Tsiprasa. Jeho koalícia má so 153 z 300 poslancov len veľmi tesnú väčšinu.