Grécky súd zamietol žiadosť o vydanie ôsmich tureckých vojakov

Atény 26. januára (TASR) - Grécky najvyšší súd zamietol dnes žiadosť Ankary o vydanie ôsmich tureckých vojakov, ktorí po pokuse o prevrat v Turecku ušli na vrtuľníku zo svojej vlasti do Grécka.Predsedajúci sudca Jorgos Sakkas pri dnešnom čítaní verdiktu uviedol, že príslušníkov armády by pravdepodobne v prípade návratu do Turecka nečakal spravodlivý súdny proces.Osem tureckých vojakov bojovalo proti svojmu vydaniu z Grécka do Turecka v šesťmesačnej právnej bitke, pričom argumentovali, že ak by sa vrátili do vlasti, vo väzení by museli znášať kruté zaobchádzanie.Grécke súdy nižšieho stupňa vydávali počas série samostatných pojednávaní protichodné verdikty k vydaniu vojakov.